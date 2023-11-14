البويرة: تحسين التزود بالماء لـ14 بلدية

شرعت، اليوم الثلاثاء، الشركة الجزائرية جزائر ماء، في أشغال ربط نظام التمويل لسد كدية اسردون بـ14 بلدية بمياه سد تلسديت وذالك عبر انجاز خط مع محطتي ضخ، وهذا في إطار البرنامج الاستعجالي.

وحسب البطاقة التقنية للمشروع لصاحبتها مديرية الموارد المائية لأنه وبعد تسجيل جفاف سد كدية اسردون وعدم قدرته على ضمان تزويد أكثر من 20 بلدية بالمياه فقد تم تسجيل مشروع استعجالي يتمثل في عملية تزويد نظام التزويد لسد كدية اسردون بالمياه انطلاقا من سد كدية تلسديت عبر ربطهما من نقطة ذراع الخميس وصلت إلى خزان الريش مع إنشاء محطتي ضخ بسعة 1000م مكعب.

هذا وسيكلف المشروع مبلغا قد بـ450 مليون دج، وحددت الأشغال بـ45 يوم انطلاقا من اليوم.

ويهدف مشروع ربط النظامين التزود بالماء إلى تحسين التزود بـ14 بلدية تقع بالجنوب والجنوب الغربي لمقر ولاية البويرة.