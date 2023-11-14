الصحافي السابق مولود شكاوي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم الصحافي السابق بالإذاعة الجزائرية، مولود شكاوي عن عمر يناهز 84 سنة.

وكان مولود شكاوي الذي ولد في 5 ماي 1939 بمقلة بولاية تيزي وزو، قد التحق بالإذاعة الجزائرية في الستينيات من القرن الماضي، حيث كان صحافيا بالقناة الناطقة بالأمازيغية قبل أن ينتقل إلى القناة الإذاعية الثالثة.

خلال مساره الحافل في مجال الصحافة، كانت له الفرصة لإنجاز عديد الروبرتاجات والحوارات مع أبرز الشخصيات الوطنية والدولية ومع كبار قادة الدول على غرارا ياسر عرفات وفيدال كاسترو وتشي جيفارا والرئيس الأسبق للفيتنام وآخرين.

ويذكر الراحل، أن فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كانت حافلة بالنشاطات في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.

في 1979، انتقل إلى مجال التربية الوطنية حيث كان مكلفا بالإعلام لدى الوزارة قبل أن ينتقل إلى وزارة العدل.

هذا وسيورى الثرى غدا الأربعاء بمقبرة حسناوي بشراقة بالعاصمة.

وإثر هذا النبأ الجلل، يتقدم المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي، باسمه وباسم جميع إطارات وعمال الإذاعة الجزائرية، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية كافة وأصدقائه وكل من عرفه، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه وكل من عرفوه جميل الصبر والسلوان.