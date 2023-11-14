وناس: سعيد بالعودة للمنتخب

أدلى جناح نادي ليل الفرنسي، آدم وناس، بتصريحات في المنطقة المختلطة التي نظمت مساء اليوم الثلاثاء بالمركز الفني لسيدي موسي (الجزائر العاصمة)، قبل يومين من استقبال المنتخب الصومالي بعد غد الخميس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي ضمن الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال وناس: "أنا جد سعيد بتواجدي مجددا في المنتخب الوطني. سنقدم كل ما لدينا من إمكانيات من أجل التأهل إلى مونديال-2026. سيكون التأهل فرصة للعب أول مونديال بالنسبة لمعظم اللاعبين. أتمنى أن أشارك في هذا المونديال ولو لمرة واحدة في مشواري الكروي".

وأضاف ذات المتحدث: "بالنسبة لقائمة اللاعبين الذين سيشاركون في كأس إفريقيا للأمم 2024، أظن أن الوقت لم يحن بعد للكلام عن ذلك. هناك مقابلتان في الأفق وعلينا بدل المزيد من المجهودات على مستوى النادي لأتمكن من التواجد في هذه القائمة شهر ديسمبر المقبل. المناصرون كانوا دائمين حاضرين معنا وسنحاول أن نمنح لهم أجواء الفرحة دائما".