لجنة تفتيش وزارية لقطاع الفلاحة تحل بالبويرة .

حلت، اليوم ، بولاية البويرة لجنة تفتيش من وزارة الفلاحة في اطار برنامج متابعة مجريات حملة الحرث والبذر لهذا الموسم أين قاد المفتش العام للوزارة غديري ياسين اللجنة.

وعقدت ذات اللجنة جلست عمل أين استمع الى رؤساء الفروع الفلاحية ،

و رئيس الغرفة الفلاحية ،مع رئيس المجلس المهني لشعبة الحبوب ومدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة.

وتمحورت نقاط اللجنة ظروف سريان عملية الحرث والبذر ، و سيما فيما يخص تزويد الفلاحين بالبذور

و الأسمدة في إطار الإجراءات و التسهيلات و التحفيزات التي أقرتها الدولة لصالحهم.

هذا وقامت ذات اللجنة بخرجة ميدانية بمعية مديرة المصالح الفلاحية ، أين وقفت على تواصل عملية الحرث والبذر بأحد المزارع بسهل الاصنام.

هذا وتشير المعلومات المتحصل عليها ان المساحة المتضررة من شح الامطار للموسم المنقضي بلغت أكثر 70 ألف هكتار من مجموع 189 الف هكتار تم زراعتها قمح وشعير وعلف