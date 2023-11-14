اتحاد المهندسين الزراعيين يشارك بإجتماع المكتب التنفيذي

شارك وفد عن اتحاد المهندسين الزراعيين بالجزائر برئاسة المهندس الزراعي منيب أوبيري على مدى ثلاثة ايام ،بالإجتماع الدوري (90) للمكتب التنفيذي بمدينة السالمية بدولة الكويت بمشاركة ممثلي 13 دولة عربية.

يأتي هذا الاجتماع حسب بيان لوزارة الفلاحة للتأكيد على أهمية القطاع الفلاحي في معظم الدول العربية، و الذي لا يزال في حاجة إلى التنمية والتطوير من منظور التحديث التقني وتطوير الخدمات وإصدار التشريعات النافذة للارتقاء به، سواء على مستوى البيئات أو على مستوى المستثمرات الزراعية والعمل على النهوض به من قطاع إنتاج شبه اكتفائي إلى قطاع تجاري منفتحا على العالم، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لتفادي جميع الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الوطن العربي .

كما حرص الوفد الجزائري على التأكيد بضرورة مواصلة دعم مبادرة الدولة الجزائرية فيما تعلق بمتابعة تنفيذ توصيات اجتماع جامعة الدول العربية المنعقد بالجزائر شهر نوفمبر 2022 والمتعلق أساسا باستراتيجية الأمن الغذائي العربي.