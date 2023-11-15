عطاف يشارك في لقاء تشاوري حول مجلس الأمن

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء أمس الثلاثاء، في لقاء تشاوري حول مجلس الأمن، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن "الاجتماع عرف مشاركة رفيعة المستوى من كل من بريطانيا والدول الإفريقية التي تحظى حاليا بعضوية مجلس الأمن،وكذا الدول الإفريقية التي ستلتحق بذات المجلس ابتداء من الفاتح يناير المقبل".

وأضاف البيان، أن الوزير أحمد عطاف ألقى كلمة سلط فيها الضوء على السياق الدولي الذي يأتي فيه انضمام الجزائر لعضوية مجلس الأمن وكذا الأولويات التي ستعكف بلادنا على التركيز عليها خلال عهدتها المقبلة وبالخصوص القضايا المتعلقة بالعالم العربي والقارة الإفريقية".