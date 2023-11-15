إحباط محاولة إدخال أكثر من 7 قناطير من المخدرات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. حسب حصيلة أسبوعية كشف عنها بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، خلال نفس الفترة، (93) تاجر مخدرات

وأحبطت محاولات إدخال (07) قناطير و(44) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (6,182) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(214028) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (125) شخصا وضبطت (33) مركبة و(91) مولدا كهربائيا و(55) مطرقة ضغط و(244) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (38) شخصا آخر وضبط (26) بندقية صيد و(37266) لتر من الوقود و(33,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(30) قنطار من مادة التبغ و(20950) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (214) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (326) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. يضيف البيان