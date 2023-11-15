حي "عدل" 929 مسكن بعين البنيان.. عمارات دون ماء منذ 3 أشهر

يعاني سكان حي عدل 929 مسكن نوار اللوز بعين البنيان في الجزائر العاصمة، منذ ما يقرب الثلاثة أشهر، من مشكلة في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

هذه المشكلة التي أصبحت تمثل هاجسا حقيقيا يؤرق حياة الساكنة بالحي، بل وأصبحت في الآونة الأخيرة، تأخذ طابعًا أكثر حدة، خاصة وأنها لم تجد أي آذان صاغية لوضع حد لهذه المشكلة رغم أهميتها.

وأمام هذا الوضع الصعب، اختار سكان الحي الطرق الإدارية المباشرة للوصول إلى حل نهائي لهذه المعضلة، بحيث تحدثوا مع مسؤول الحي التابع لمؤسسة "جاست إيمو" الذي أكد بدوره أن كل الأمور اللوجيستية والتقنية تشتغل بشكل عادي وأن المشكل يكمن في التدفق الضعيف الذي يصل إلى الحي.

وأمام هذا الوضع تنقل سكان الحي إلى الشركة المسؤولة عن التزود بالمياه الصالحة للشرب "سيال" ببوشاوي صبيحة يوم الإثنين لإيصال إنشغالهم الى مسؤولي الشركة، وهو ما تم بالفعل بحيث تحدثوا مع المسؤولين في الشركة وتلقوا وعودا بنتقل المدير الفرعي رفقة الفرقة التقنية لمعاينة المشكلة وحل الأزمة نهائيا، ليتفاجأ السكان بمرور بعض من عمال شركة "سيال" على الساعة العاشرة ليلا في نفس اليوم ويزيدوا من تعب الساكنة هناك بقولهم "المشكلة غير معروفة" ليجد السكان أنفسهم أمام معضلة لا يجدون من يصغى إليهم بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية إلى كافة المسؤولين بأن حياة المواطن خط أحمر.

وأمام هذا الوضع الصعب والمتأزم ناشد سكان الحي كافة السلطات المحلية والولائية وعلى رأسهم مؤسسة "سيال" إلى إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة وضمان حق السكان في الوصول الى المياه النظيفة والسليمة.