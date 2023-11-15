مستغانم: حجز ووضع 254 دراجة نارية بالمحشر

تمكنت مصالح الأمن بولاية مستغانم خلال شهر أكتوبر الماضي من حجز 254 دراجة نارية ووضعها بالمحشر مع تحرير 233 مخالفة مرورية ضد أصحاب الدرجات النارية بسبب ضبطهم في وضعيات مخالفة لقانون المرور على غرار انعدام رخصة السياقة، وانعدام شهادة تأمين الدراجة النارية بالإضافة إلى ارتكابهم مخالفات عدم ارتداء الخوذة، حيث اتخذت ضد المخالفين الإجراءات القانونية التي تتماشى وطبيعة المخالفات والجنح المرتكبة.

بالموازة مع ذلك تتواصل العمليات التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق العام خاصة سواق الدرجات النارية بهدف تذكيرهم بأهمية التقيد بقواعد السياقة السليمة واحترام قانون المرور من أجل الحد من حوادث المرور خاصة التي يكونون أحد أطرافها.

وفي سياق آخر تمكنت ذات المصالح من توقيف 4 مركبات محل بحث وتحرير 118 مخالفات تخص خط الترامواي ضد سائقي المركبات على إثر المراقبة الإدارية والأمنية للأشخاص والمركبات على مستوى الحواجز الأمنية الثابتة، وكذا الدوريات التي تقوم بها عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي العاملة في الميدان عبر قطاع الاختصاص. ع. العابد