الجلفة: معلمو ابتدائية قمورة بعين وسارة يحتجون

نظم، صبيحة اليوم، أساتذة ابتدائية قمورة عبد الحميد بعين وسارة في الجلفة وقفة احتجاجية ودخولهم في إضراب عن العمل، تنديدا بما وصفوه بالظروف المزرية التي آلت اليها المؤسسة من نقص في التجهيز والصيانة الذي عرقل العمل البيداغوجي والتربوي

وكشف معلمو المدرسة المحتجون أنه بالرغم من وقوف مصالح البلدية على النقائص المسجلة على مستوى المدرسة مع بداية الدخول المدرسي المتمثلة في النقص الفادح في الطاولات والكراسي حيث أصبح يُضطر جلوس ثلاثة تلاميذ على طاولة واحدة، إضافة إلى السبورات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال

وكذا تعطل أجهزة التدفئة متهمين السلطات المعنية بالتماطل في حل هذه المشاكل بعدم ردها على انشغالات المدير في العديد من المراسلات كما أضاف المعنيون بأن ظروف العمل في المؤسسة تزداد سوءا يوما بعد يوم مطالبين بتدخل الجهات المعنية من أجل صيانة وتجهيز المدرسة مهددين بالدخول في إضراب مفتوح إلى غاية حل مشاكلهم