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مجتمع

غليزان: حجز بقوليات موجهة للمضاربة

15 نوفمبر 2023 ()
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وضعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة في غليزان حدا لتاجر خزن قناطير من مختلف أنواع البقوليات قصد المضاربة، وهذا بعد معلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بتحويل أحد التجار البقوليات عن مسارها سيما هاته الأيام التي تشهد ندرة في هذه المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعارها في المحلات التجارية.

وقد ضبط عناصر الدرك الوطني أثناء تفتيش مسكن التاجر على كمية متمثلة في 186 كلغ من الفاصولياء (لوبيا)و300 كلغ من الأرز،379 كلغ من الحمص، و300 كلغ من العدس بقيمة مالية فاقت 304 ألف دينار. وقد تم توقيف التاجر واقتياده إلى المقر لاستكمال التحقيق حيث رفعت ضده عدة مخالفات منها المضاربة غير الشرعية في المواد الغذائية، وممارسة نشاط تجاري دون محل تجاري. وقد سلمت البضاعة المحجوزة إلى مديرية أملاك الدولة، وقدم التاجر المضارب أمام الجهات القضائية

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