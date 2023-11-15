توقيع اتفاقية بين الأمن الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بهدف تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، وذلك بمقر المديرية العامة للأمن الوطني.

وبالمناسبة، أكد المدير العام للأمن الوطني على "الاستعداد الدائم لمصالح الشرطة لمرافقة جهود السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بتقديم كل الخبرات في مجال التحقيقات والتحريات بما يساهم في تعزيز مخطط العمل الوطني لمكافحة الفساد".

من جهتها، ثمنت مسراتي "استحداث هذه الآلية العملياتية التي تعد أداة أساسية في التعاون وتبادل الخبرات مع جهاز الأمن الوطني، كونه سلطة إنفاذ للقانون وأحد ركائز تفعيل جهود الوقاية من الفساد ومحاربته"، يضيف ذات البيان.