أهم تصريحات بلماضي قبيل مباراة الجزائر -الصومال

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على أهمية المباراة المقبلة ضد منتخب الصومال، داعيا إلى احترام هذا المنتخب. وقال بلماضي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، في ملعب نلسون مانديلا أن أحسن شيء للفوز هو التحضير الجيد ولعب المباراة بكل جدية.

وأضاف قائلا "لدينا مباراة أخرى بعد 3 أيام من مباراة الصومال بالإضافة إلى 10 ساعات سفر، وخططنا جيدا لتحضير فريقين مختلفين "

وبخصوص اللاعب عمورة قال الناخب الوطني: "لو كان عمورة غير قادر على اللعب، لما استدعيناه لهذا التربص، ودائما أقول بان صحة اللاعب قبل كل شيء"

كما رشح بلماضي قائد المنتخب الوطني رياض محرز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية.