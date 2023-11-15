افتتاح مقطع هام من ازدواجية الطريق الوطني رقم 1

أشرف، اليوم، والي المدية جهيد موس على وضع حيز الخدمة ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شطرة الرابط بين بوغزول والجلفة بتكلفة مالية فاقت 270 مليار سنتيم فيما بلغت التكلفة الكلية 4 آلاف مليار سنتيم.

ولقي المشروع استحسان الساكنة ومستعملي الطريق الذين انتهت معاناتهم بدخول المشروع الهام حيز الخدمة.

وعن أهمية مشروع انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 بين بوغزول والجلفة الممتد على مسافة 7.5 كيلومتر، أكد والي الولاية أنها تكمن في مساهمته في تسريع الحركة المرورية بين جنوب المدية والمنطقة الشمالية لولاية الجلفة، في انتظار استكمال مشروع الطريق السريع "شمال/جنوب"، الذي يعبر ولايتي البليدة والمدية على مسافة 117 كيلومترا، حيث أنجزت 107 كلم منه في إقليم ولاية المدية.

ويندرج المقطع في إطار مشروع الطريق العابر للصحراء حيث يعبر إقليم الولاية ابتداء من الحمدانية إلى مدينة بوغزول مرورا بمدن المدية، وزرة، بن شكاو، البرواقية، الزوبيرية، سغوان، مجبر، قصر البخاري وصولا لبوغزول على مسافة 115 كلم بعد تسليم الشطر الأخير المقدر بـ7.5كلم. حيث يعد من المحاور الرئيسية في شبكة طرق الولاية ويعد مكسبا ذا أهمية استراتيجية.

وقد أسندت أشغال إنجاز هذا الشطر الأخير من الطريق السريع الذي يعتبر استراتيجيا حيث يعد بمثابة "العمود الفقري" لشبكة الطرق الوطنية، لمجموعة شركات جزائرية، ويعدّ دعامة استراتيجية في ميدان تهيئة الإقليم وعصرنة شبكة الطرق، وذلك بهدف تنشيط الحركية الاقتصادية وترقية التبادل التجاري ناهيك عن مردوده الإيجابي في فك العزلة بامتياز عن مناطق الجنوب والهضاب العليا، ورفع مستوى السلامة المرورية بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مشاريع استثمارية وإعطاء دفع للسياحة المحلية.

وخلال الزيارة الميدانية التي قادته اليوم إلى بلديات دائرة الشهبونية جنوب المدية عاين الوالي العديد من المشاريع التنموية في قطاعات السكن والموارد المائية منها أشغال مشروع محطة تصفية المياه المستعملة ببوغزول، إلى جانب وقوفه على ظروف التمدرس بمدرسة بن عيشة الطيب، ووضعه حيز الخدمة مشروع تهيئة مقر سونلغاز بالشهبونية.