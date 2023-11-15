الفريق أول شنڤريحة يزور القوات الجوية الصينية

قام الفريق أول، السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى الوحدة الثانية والسبعين التابعة للقوات الجوية الصينية، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني.

وفي اليوم الرابع من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تابع الفريق أول تابع عرضا جويا أداه أفراد من الوحدة الثانية والسبعين من القوات الجوية الصينية، ليلتقي بعدها بمسؤولي القاعدة حيث تلقى شروحات وافية عن عمل أفراد الوحدات الجوية، وتكوين الأطقم والأفراد في مجال الطيران العسكري.

بعد ذلك، تنقل الفريق أول إلى مقر قيادة اللواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة، حيث تابع رفقة الوفد المرافق له سلسلة من العروض والتمارين العسكرية الميدانية التي تُبرز المهارات القتالية ومدى جاهزية القوات الصينية في مواجهة أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة.

في الأخير، وقع الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي للواء فوكون للشرطة العسكرية الخاصة، ليأخذ بعدها صورة تذكارية مع أفراد الوحدة الذين جسدوا مختلف العروض والتمارين.