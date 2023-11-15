تصريحات مدرب المنتخب الصومالي

رفض مدرب المنتخب الوطني للصومال لكرة القدم، رشيد لوستاك، اليوم الأربعاء اعتبار منتخبه منهزما، وذلك قبل 24 ساعة عن مباراته أمام نظيره الجزائري يوم غد الخميس، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر) لحساب الجولة الأولى للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصرح التقني المغربي خلال ندوة صحفية نشطها بملعب نيلسون مانديلا ببراقي قائلا:"سنلعب بحظوظ متساوية أمام المنتخب الجزائري الذي سجل مؤخرا نتائج متذبذبة. في كرة القدم، يبقى كل شيء ممكنا، فوق أرضية الميدان يزول فارق المستوى بين الفريقين".

ويعتبر الملاحظون منتخب الصومال "قزم" المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبات الموزمبيق وغينيا وأوغندا وبوتسوانا حيث, يتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مدرب الصومال يقول:" أمام الجزائر، ستنطلق المباراة بنتيجة (0-0) بـ11 لاعبا ضد 11. فعامل المفاجأة حاضر في كرة القدم، مثلما تؤكده نتائج كأس العالم-2022 الأخيرة" مشيرا بأن المدرب الجزائري، جمال بلماضي، بصدد القيام بعمل جيد، حيث بعمل على تجديد بناء هذا الفريق، وهو شيء ينبغي استغلاله لمصلحتنا".

قبل تنقله إلى الجزائر يوم الاثنين الماضي، خاض منتخب الصومال تربصا تحضيريا بتونس خلال النافذة الدولية الأخيرة بتعداد يضم 26 لاعبا، حيث نشط ثلاث مباريات ودية انتهت بهزيمتين أمام النيجر (3-0) وسيراليون (2-0) و تعادل أمام ليبيا (0-0).

وسيلتقي المنتخبان الجزائري والصومال لأول مرة في تاريخهما، حيث لم يسبق لهما أن التقيا وديا أو رسميا.

وسيدير اللقاء طاقم تحكيم مالي يقوده الحكم الرئيسي بوبو تراوري, بمساعدة موديبو ساماكي (مساعد اول) وبابا يومبوليبا (مساعد ثان) بينما عين ماحامادو حكما رابعا.

ولحساب نفس المجموعة تستضيف بوتسوانا منتخب الموزمبيق يوم الخميس (سا 14:00) بفرانسيستاون، فيما تلاقي غينيا منافستها بوتسوانا يوم الجمعة بملعب بركان (المغرب)، بسبب عدم تأهيل ملعب كوناكري من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).