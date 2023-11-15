عطاف: الجزائر تضطلع بـ3 أدوار في منطقة الساحل

أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، اضطلاع الجزائر بثلاثة أدوار محورية على مستوى منطقة الساحل.

في محاضرة ألقاها حول الأوضاع في منطقة الساحل بمعهد "شاثام هاوس" في لندن، قال عطاف: "في هذا الفضاء المجاور لها، تحرص الجزائر على الوساطة لإنهاء الأزمات والنزاعات، وقيادة جهود التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، فضلاً عن تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في دول الجوار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية".

وسجّل بيان للخارجية، أنّ عطاف أشار إلى الخصائص الأساسية التي تميّز منطقة الساحل، والتحديات التي تواجهها من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأتت المحاضرة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.