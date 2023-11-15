بطولة إفريقيا لكرة اليد: "الخضر" في المجموعة الثالثة

أوقعت قرعة بطولة إفريقيا للأمم 2024 في كرة اليد التي سحبت مساء اليوم الأربعاء بالقاهرة، المنتخب الوطني الجزائري أكابر رجال في المجموعة الثالثة.

وبالإضافة إلى الجزائر تضم المجموعة الثالثة من البطولة القارية التي تستضيفها مصر من 19 إلى 29 يناير، منتخبات المغرب وليبيا والغابون.

وتنشط فعاليات هذه البطولة، المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 وبطولة العالم 2025 من قبل 16 منتخبا هم على التوالي: الجزائر، مصر (البلد المنظم وحامل اللقب)، تونس، المغرب، ليبيا، أنغولا، الرأس الأخضر، الكاميرون، الكونغو، الغابون، غينيا، نيجيريا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، رواندا وزامبيا.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في هذه المنافسة القارية على أربع مجموعات من أربعة منتخبات حيث سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي في حين سيلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع منافسة كأس الرئيس.

وسيمثل الفائز بلقب البطولة الإفريقية، القارة السمراء في أولمبياد باريس 2024 فيما سيشارك المنهزم في النهائي في دورة تصفوية مقررة في شهر مارس المقبل.

وتجدر الإشارة أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى سيمثلون القارة السمراء في بطولة العالم 2025 المقررة بكل من كرواتيا الدنمارك والنرويج .

جدير بالذكر بأن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من البطولة الإفريقية للرجال في تونس عام 2020 وفي مصر عام 2022

نتائج القرعة:

الفوج الأول: الرأس الأخضر- جمهورية الكونغو- زامبيا- رواندا.

الفوج الثاني : مصر-غينيا - الكاميرون- كونغو برازافيل.

الفوج الثالث : المغرب- الجزائر- الغابون- ليبيا.

الفوج الرابع : تونس- أنغولا-نيجيريا- كينيا.