Nouvel échec des renseignements sionistes

L’Armée sioniste s’est vue ajouter une nouvelle défaite de Renseignement militaire, ce mercredi, après son retrait de l’hôpital Al-Shifa sans donner de preuves claires de l’existence de tunnels ou de passages du commandement du Hamas.

L’Armée sioniste a perquisitionné, ce mercredi matin, au sein de l’hôpital Al-Chifa dans une opération qui a duré jusqu’à presque 20h.

Plus tôt dans la journée, l'armée sioniste a déclaré dans un communiqué que ses forces « opèrent de manière précise et ciblée » à l'hôpital Al-Shifa, particulièrement dans une zone spécifique de l’établissement de santé. Cette opération militaire est « menée sur la base de renseignements faisant état d’activités du Hamas et d'une nécessité opérationnelle», rapporte l’agence turque « Anadolu ».

La même source a précisé, ce soir, que les engins militaires sionistes se sont partiellement retirés de l’hôpital Al-Shifa à Gaza en gardant des soldats à l’intérieur. Une compagne d’arrestations a touché les malades et leurs familles, ajoute l’Anadolu.

L’armée de l’occupation sioniste a pris l’hôpital Al-Shifa pour cible dans ses opérations terrestres dans la bande de Gaza et affirmé à maintes reprises que le commandement du Hamas en fait le siège et en détient des otages israéliennes à l’intérieur. La maison blanche en a dit la même chose hier affirmant avoir des preuves solides sur la véracité de la version sioniste, donnant ainsi le feu vert de sa perquisition.

De son côté, le directeur général des hôpitaux de Gaza, Mohammed Zaqout, a déclaré que l’armée sioniste a contraint tous les enfants, les patients et leurs accompagnateurs à quitter l’hôpital al-Shifa à pied. Il a affirmé que l’armée sioniste a détruit des appareils médicaux qui n’existent dans l’hôpital Al-Shifa et indiqué que de nombreux chars de l’occupant se trouvent l’hôpital et démenti que des équipements ou armes soient trouvés au sein de l’hôpital.

Afin de couvrir son échec, le porte-parole de l’armée sioniste a animé un point de presse dans lequel il a prétendu avoir mis la main sur des armes et équipements de renseignement au sein de l’hôpital Al-Shifa, sans en apporter aucune preuve.

Cet échec des renseignements sionistes s’ajoute à celui du 7 octobre dernier, lorsque la résistance palestinienne les a surpris par le « Déluge d’Al-Aqsa», qui a pu atteindre les colonies dans la périphérie de Gaza.