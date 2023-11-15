ڨالمة : توقيف مروج ال"بريغابالين" بالفحوج

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببلدية الفحوج بڨالمة، من توقيف شاب يبلغ 28سنة، وبحوزته مشطين من الأقراص المعلومة من نوع "بريغابالين" 300ملغ تقدر ب30 كبسولة ومبلغ مالي قدره 10700دج من عادات الاتجار.

وبحسب خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة،فقد أوقع بالمشتبه فيه المدعو"ب.س" المتحدة من ولاية ڨالمة ، في أعقاب معلومات وردت إلى فرقة الأمن والتحري التابعة للفرقة الإقليمية للدرك ببلدية الفجوج ، مفادها (المعلومات)، وجود شخص يقوم ببيع الأقراص المهلوسة على مستوى حي 20 أوت لمدينة الفجوج، حيث تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية والتنقل ٱلى عين المكان ، أين تم توقيف المنبه فيه وحجز كمية المهلوسات التي كانت بحوزته،التي عثر عليها أفراد الفرقة بعد تفتيش دقيق للمشتبه فيه .

تم تقديم الشاب الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة ، حيث أودع الحبس.