حصيلة حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، 358 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 نوفمبر 2023.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه تم تسجيل 358 حادث أسفر عن وفاة 9 أشخاص وجرح 474 آخرين، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي. كما عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+28) حادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+64) جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ (-03) حالة.

وحسب المصدر، تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.