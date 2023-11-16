عطاف يلتقي المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بمقر سفارة الجزائر بلندن، مع مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين الأعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني.

وبحضور اللورد ريتشارد ريسبي، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، قدّم الوزير أحمد عطاف عرضا حول مقومات الاستثمار في الجزائر وأهم محاور السياسة الاقتصادية في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أطلع المشاركين على المؤشرات الايجابية التي سجّلها الاقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية، مسلطاً الضوء في ذات السياق على المزايا التفاضلية العديدة التي تتمتع بها الجزائر إفريقياً، وعربياً، وفي الفضاء المتوسطي.