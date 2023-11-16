تيارت: توقيف شخصين يتاجران في المهلوسات

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة مهدية شخصين يتاجران في المشروبات الكحولية دون رخصة ويروجان المهلوسات، وحجزوا في العملية 653 وحدة من المشروبات الكحولية و240 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 380 مليون سنتيم من عائدات البيع إضافة إلى سيف.

وحسب بيان مصالح الأمن فإن توقيف المشتبه فيهما البالغين 31 و38 سنة جاء إثر استغلال معلومات عن تخزين كمية من المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية قصد ترويجها وسط الشباب بأحد أحياء بلدية حمادية، لتنطلق التحريات التي كللت بتوقيف المتهمين وحجز المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة مبلغ مالي هام.