رئيس الجمهورية يختتم الأسبوع العالمي للمقاولاتية بالعاصمة

اختتم رئيس الجمهورية، اليوم الخميس الأسبوع العالمي للمقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة)

وجرى الاختتام بعد زيارة رئيس الجمهورية لمختلف أجنحة المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية.

وضمّ المعرض رواقات لعدّة مؤسسات عمومية وخاصة من مختلف القطاعات، ومؤسسات لشباب من حاملي المشاريع، وأبناء الجالية الجزائرية في الخارج، المشاركة في هذا الحدث.

وجاء ذلك قبيل افتتاح لقاء رئيس الجمهورية مع رواد الأعمال الاقتصاديين، في ختام فعاليات أيام المقاولاتية.

وتمّ تنظيم هذا الحدث، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اعتباراً من الثلاثاء واختتم اليوم الخميس، على هامش الأسبوع العالمي للمقاولاتية، تحت شعار "ريادة الأعمال في قلب التجديد الجزائري".