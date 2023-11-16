"الخضر" يتجاوزون الصومال في تصفيات المونديال

حقق المنتخب الوطني بداية موفقة في تصفيات كاس العالم 2026 بعدما تجاوز، اليوم الخميس، نظيره الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

وسجل أهداف "الخضر" أحمد عبد الله (ضد مرماه) في الدقيقة 2، بغداد بونجاح في الدقيقة 31 وإسلام سليماني في الدقيقة 80، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد يوسف أحمد في الدقيقة 65.

وسيطر "الخضر" على معظم فترات المواجهة وكانت النتيجة أن تكون أثقل غير أن الأداء مازال يطرح علامات الاستفهام خاصة على مستوى الدفاع الذي ارتكب أخطاء كادت تكلف المنتخب الوطني غاليا أمام أضعف منافس في المجموعة.

وعلى ضوء هذه النتيجة، تتصدر الجزائر والموزمبيق "مؤقتا" ترتيب المجموعة السابعة في انتظار إجراء اللقاء الثالث عن نفس الجولة، حيث تستضيف غينيا منافستها أوغندا يوم الجمعة بملعب بركان (المغرب)، بسب عدم تأهيل ملعب كوناكري من طرف الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وستطير بعثة محاربي الصحراء سهرة اليوم في رحلة طويلة نحو الموزمبيق لمواجهة المنتخب المحلي يوم الأحد القادم في إطار الجولة الثانية من التصفيات، علما أن هذا الأخير حقق فوزا خارج ميدانه زوال اليوم أمام المنتخب البوتسواني بنتيجة (2-3).

* تفاصيل المواجهة:

* الدقيقة 90+3: نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف

الدقيقة 89: عوار يستقبل توزيعة وناس .. يسدد لكنها عالية

* الدقيقة 86: عمل رائع من عمورة الذي يتوغل بسرعة كبيرة ثم يوزع .. رأسية سليماني غير بعيدة عن مرمى المنافس

* الدقيقة 80: غووول .. سليماني يضيف الهدف الثالث للمنتخب الوطني بعد تنفيذ ركنية من وناس

* الدقيقة 77: توغل سريع لعمورة .. يمرر لكن دفاع المنافس يبعد الخطر بعد دربكة في منطقة الجزاء

* الدقيقة 75: أول بطاقة صفراء في المقابلة من نصيب لاعب المنتخب الصومالي

الدقيقة 71: إصابة لاعب المنتخب الصومالي بعد احتكاك مع توغاي

* الدقيقة 69: مراوغة جميلة لبوداوي الذي يتوغل ثم يمرر والدفاع يتدخل

* الدقيقة 68: تغيير خامس .. سليماني في مكان بونجاح

* الدقيقة 65: المنتخب الصومالي يقلص الفارق بعد تنفيذ مخالفة

* الدقيقة 63: خطيرة للضيوف بعد سذاجة الدفاع الجزائري .. ماندريا ينقذ "الخضر" من هدف محقق

* الدقيقة 62: وناس يراوغ ثم يوزع .. تسديدة عوار فوق المرمى

* الدقيقة 61: تغيير رابع .. دخول بوداوي في مكان شايبي

* الدقيقة 56: مراوغة جميلة من عوار يسدد لكنها عالية

الدقيقة 55: عمل جماعي مميز تصل الكرة نحو عمورة داخل منطقة الجزاء والدفاع ينفذ الموقف

* الدقيقة 51: عمل جماعي مميز .. عمروة نحو عوار الذي بدوره يمرر نحو وناس .. يمرر لشايبي لكن الحارس أقرب للكرة

* الدقيقة 48: خطأ من ماندريا في غبعاد الكرة كاد يكلف "الخضر" غاليا

* الناخب الوطني يجري ثلاث تغييرات .. دخول قيتون، عمورة ووناس في مكان عطال، غويري ومحرز

* انطلاق الشوط الثاني

* سيطرة مطلقة للمنتخب الوطني في الشوط الأول .. النتيجة كانت أن تكون أثقل .. منافس متواضع لكنه خلق فرصتين خطيرتين

* الدقيقة 45+2: نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل

* الدقيقة 45: الضغظ يتواصل .. لعروسي يتقدم في الهجوم .. يراوغ ثم يسدد وحارس المنافس ينقذ مرماه

* الدقيقة 43: تسديدة رائعة من عطال تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى المنافس

* الدقيقة 39: المنتخب الصومالي يحاول الخروج من منطقته .. مهاجم المنافس يسدد من خارج منطقة الجزاء لكنها جانبية

* الدقيقة 37: تسديدة جديدة من شايبي تمر فوق مرمى المنافس

* الدقيقة 34: غويري يتوغل من الجهة اليسرى .. يحاول التوزيع لكنها تصطدم بلاعب الخصم لتصل بعدها إلى زروقي على مشارف منطقة الجزاء .. يسدد لكنها تمر عالية

* الدقيقة 31: غوووول .. هدف ثاني للمنتخب الوطني عن طريق بغداد بونجاح

* الدقيقة 27: عمل رائع بين محرز وعطال .. يتوغل ويراوغ المدافع ثم يوزع لكنها لم تجد من يسكنها في الشباك

* الدقيقة 25: عطال يسدد من بعيد سهلة بين أحضان حارس المنافس

* الدقيقة 22: فرصة خطيرة جديدة للمنتخب الصومالي .. توزيعة وعطال كاد يسجل ضد مرماه لولا القائم

* الدقيقة 20: خطيرة جدا للضيوف .. لعروسي يضيع الكرة لتتحول إلى هجمة معاكسة تنتهي بتسديدة كادت تخادع ماندريا الذي أخرج الكرة ببراعة

* الدقيقة 13: الحملات الخضراء تتواصل .. عمل جيد من عوار ناحية غويري الذي يوزع داخل منطقة الجزاء لكن الكرة لم تجد من يستقبلها

* الدقيقة 11: فرصة خطيرة جديدة للخضر .. توزيعة محرز والدفاع يتدخل في آخر لحظة من أمام بونجاح

* الدقيقة 10: مخالفة للخضر من تنفيذ شايبي والدفاع الصومالي يتدخل

* سيطرة متواصلة للمنتخب الوطني من أجل إضافة أهداف أخرى

* غووول .. هدف مبكر للمنتخب الوطني في الدقيقة الثانية عن طريق فارش شايبي

* الساعة الخامسة مساء: الحكم يعطي إشارة انطلاق المواجهة

* دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* إحماءات لاعبي المنتخب الوطني

* وصول لاعبي "الخضر" إلى ملعب نيلسون مانديلا

* الأعلام الفلسطينية حاضرة بقوة بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة، الجماهير الجزائرية الغفيرة تهتف بحياة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم منذ أكثر من شهر.

* التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التي ستواجه المنتخب الصومالي في افتتاح تصفيات مونديال 2026:

ماندريا، ماندي، توغاي، عطال، لعروسي، زروقي، شايبي، عطال، محرز، غويري، بونجاح