مجموعة "الخضر": فوز الموزمبيق على بوتسوانا

استهل منتخب الموزمبيق تصفيات كاس العالم 2026 بفوز ثمين خارج الديار على حساب بوتسوانا بنتيجة 3-2 الشوط الأول (1-0) في مباراة جرت اليوم الخميس بمدينة فرانسيس تاون لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السابعة.

وسجل أهداف المباراة كل من سليسيو بوكي (د 14) ستانلي راتيفو (د 52) وجوناتان مويومو (د75) لصالح الموزمبيق. ووقع هدفي بوتسوانا كل من تاليفانغ مولاودي (د 74) ووكابيلو سيكانيانغ (د 85).

وبفضل هذا الفوز الثمين يتصدر منتخب الموزمبيق مؤقتا المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط فيما يقبع بوتسوانا في المؤخرة بدون رصيد. وفي وقت لاحق من اليوم يستضيف المنتخب الجزائري نظيره الصومالي (17:00) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وستختتم الجولة الأولى يوم غد الجمعة بمباراة غينيا ضد أوغندا (14:00) بملعب بركان (المغرب).

يذكر أن المنتخب الذي يتصدر المجموعة عقب إجراء 10 جولات يتأهل لمونديال 2026 المقرر بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.