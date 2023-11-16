الفريق أول شنقريحة يزور شركتين صينيتين لصناعة الطائرات



قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس بالعاصمة الصينية بكين بزيارة كل من مقر شركة "كاتيك" لصناعة الطائرات وعتاد الطيران وشركة "إلينك" لإنتاج تقنيات وأنظمة الدفاع الإلكتروني والسيبراني حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وأوضح ذات المصدر أنه "في اليوم الخامس من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، قام اليوم 16 نوفمبر 2023 السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى مقر شركة كاتيك (CATIC) المختصة في صناعة الطائرات وعتاد الطيران بالعاصمة الصينية بكين، وهي الشركة التابعة لمجمع أفيك العالمي".



وأضاف أن "االفريق أول، تلقى عرضا حول منتجات الشركة من مختلف الطائرات على غرار تلك المتخصصة في البحث والإنقاذ أو التي تستخدم في إخماد الحرائق إضافة إلى الحوامات وطائرات الاستطلاع". وعقب ذلك، "عقد الفريق أول السعيد شنقريحة والوفد المرافق له, جلسة عمل موسعة مع مسؤولي هذه الشركة حيث استمع إلى شروحات وافية حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات العسكرية".



بعدها، تنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى "شركة إلينك (ELINC) التابعة لمجمع (CEC) والمتخصصة في إنتاج تقنيات وأنظمة الدفاع الإلكتروني والسيبراني، أين تم عقد جلسة عمل خصصت لاستعراض مجالات التعاون وسبل تطوريها من خلال تبادل الخبرات".

كما اطلع "عن كثب على مخابر البحث والمراقبة التابعة للشركة، ليأخذ في الأخير صورة تذكارية مع مسؤولي هذه شركة".