الجزائر تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال

أكد ميلود تريعة مستشار وزير الفلاحة والتمية الريفية أن الجزائر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح الصلب في المستقبل القريب تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي للنهوض بالقطاع الفلاحي لتوفير الغذاء للمواطنين محليا وتصدير الفائض للخارج.

وأوضح تريعة اليوم الخميس على برنامج "ضيف الصباح"، أن وزارة الفلاحة اعتمدت مخططا لتطوير الفلاحة في 2022 فرضته الاضطرابات الجيو سياسية والأزمات المناخية فضلا عن الأزمة الصحية(كورونا) مشيرا إلى أن هذه العواملأاثرت على أسعار ووفرة المواد الغذائية والفلاحية.

وأضاف أن هذا الوضع دفع بالسلطات إلى تبني إستراتيجية تقوم على تطوير الشعب الاستراتيجية التي لها ثقل في الميزان الفلاحي التجاري كبير لافتا إلى أن هناك مخطط استعجالي هدفه النهوض بقطاعي الحبوب والحليب.

وفي هذا الصدد أشار تريعة إلى تسريع توزيع الأراضي الخاصة بالاستثمار الفلاحي في الجنوب والموجهة لإنتاج القمح الصلب.

وفي هذا السياق كشف تريعة عن أن مساحة الأراضي الموزعة بلغ ألف هكتار وأن الهدف المسطر هو بلوغ هو مليون هكتار.

وتوقع المتحدث بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال القمح الصلب قريبا.

ومؤخرا تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن إمكانية بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال القمح الصلب في آفاق 2024 و 2025.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أعلنت بداية الشهر الجاري عن فتح وعاء عقاري جديد للمستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية.

وتم تسجيل أكثر من 3000 طلب، على منصة ديوان تطوير الزراعة الصحراوية ما بين نهاية 2022 ومطلع 2023. من أجل القيام باستثمارات في الزراعة الصحراوية بولايات الجنوب.

وفي هذا الصدد تحدث تريعة عن تخصيص 220 ألف هكتارا في إطار مخططات الزراعات المعدة ،لهذه المنطقة سيما الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب والبقوليات. خلال السنة الجارية. لافتا إلى أن مردود الحبوب يتراوح ما بين 70 و80 قنطارا للهكتار الواحد.