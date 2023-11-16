ثقافة: إطلاق جائزة فلسطين الأدبية

أطلقت الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون جائزة أدبية باسم الكاتبة الفلسطينية الشهيدة "هبة أبو ندى" موجّهة لكتّاب الشعر والقصة القصيرة.

جاء في بيان للاتحادية أنّ الإعلان أتى بمناسبة الذكرى الـ 35 لإعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر يوم الخامس عشر نوفمبر 1988، وتأكيداً لأهمية المقاومة الأدبية والوقوف ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان المعتدي في حق الأشقاء الفلسطينيين، وتخليداً لأرواح الشهداء من أجل الحرية.

وأوضحت الاتحادية المذكورة أنّ الأمر يتعلق بجائزة أدبية وطنية في صنف الشعر بفرعيه الفصيح والشعبي وفي صنف القصة القصيرة، لتخليد ومواكبة بطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة؛ وللتعبير عن مشاعر التضامن تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والإدانة الأدبية والثقافية لحرب الإبادة التي تواجهها غزة.

وبحسب الاتحادية، ستحمل الجائزة اسم الشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى التي استشهدت يوم العشرين أكتوبر 2023، عندما كانت بصدد مقاومة العدوان الهمجي بالكلمة شعراً ونثراً إلى آخر لحظة من حياتها.

ووفق بيان الاتحادية، فإنّ شروط الجائزة تفرض أن يكون موضوع النصوص المشاركة متمحوراً حول كفاح الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الكيان المجرم، وستكون الجائزة مفتوحة للشعراء وكتاب القصة القصيرة الجزائريين من داخل وخارج الوطن، على أن تكون النصوص المشاركة باللغة العربية، ولا يجب أن تتجاوز القصائد العمودية 30 بيتاً وأن لا تتجاوز قصائد التفعيلة 40 سطراً وأن لا تقل القصة القصيرة عن 500 كلمة وأن لا تزيد عن الألف، وسيتم استبعاد الأعمال الفائزة من قبل بإحدى الجوائز الشعرية.

وحدّدت الاتحادية يوم الفاتح ديسمبر الداخل، آخر أجل لاستلام الأعمال، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الستة في ختام ملتقى "أدب المقاومة العربي" الذي تنظمه الاتحادية بالعاصمة بحر ديسمبر المقبل.

وتُرسل القصيدة في نسخة واحدة بنمط Word ونسخة واحدة بنسق PDF عبر البريد الالكتروني: [email protected]، ويجب إرفاق النص بورقة مستقلة فيها معلومات المشارك وعنوان النص وبياناته الشخصية وتعهداً شرفياً بملكية النص فيه بصمة المشارك وإمضائه.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الاتحادية، يتمّ توزيع مبلغ الجائزة على الفائزين كما يأتي: الجائزة الأولى 600 ألف دج وتقسّم على الفائزين بالمرتبة الأولى في الشعر الفصيح والشعر الشعبي والقصة القصيرة بمنح 200 ألف دج لكل فائز، والجائزة الثانية 300 ألف دج وتقسّم على الفائزين بالمرتبة الثانية.