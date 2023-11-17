تيارت: توقيف شخصين يستعملان "التعزيمة" لسرقة مجوهرات العجائز

أوقف عناصر الأمن الحضري الثامن شخصين يستعملان العرافة و السحر المؤديان للتنويم النساء الكبيرات في السن (العجائز) لسرقة مجوهراتهن.

التحريات في هذه القضية انطلقت إثر شكاوى تقدمت بها عدة ضحايا معظمهم من النساء المتقدمات في السن، حول تعرضهن للسرقة عن طريق التعدد و التهديد من طرف شخصين تجهلن هويتهما، قاما بالنصب و الاحتيال عليهن بـ "التعزمية" بعد تلاوة تراتيل السحر "طلاسم" المؤدية إلى "العمى التطلمسي" أو ما يعرف بـ " الكموسة"، و سلبهن مجوهراتهن من المعدن الصفر، فتح على إثرها تحقيق كلل بتوقيف شابين يبلغان من العمر 29 و 30 سنة ينحدران من إحدى البلديات المجاورة لعاصمة الولاية، و قدّما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، بتهمة "تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة المقترفة بظرفي التعدد و التهديد بالعنف و ظرف ضعف الضحية الناتج عن سنها"، و أودعا الحبس المؤقت على ذمة التحقيق قبل محاكمتهما بهذه الجناية.