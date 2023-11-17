مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية تروج المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية متكونة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و38 سنة، مع حجز 1320 قرصا مهلوسا ودراجة نارية ومبلغ مالي من عائدات الترويج. وهذا بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخصين بصدد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية بمدينة خير الدين ولاية مستغانم. وبعد عملية الترصد ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيهما اللذين كانا على متن دراجة نارية. وبعد إخضاعهما للمراقبة الإدارية والأمنية ضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة بــ 1320 كبسولة من نوع بريقابالين 300مغ.ومواصلة للتحقيق، وبعد استصدار إذن بتفتيش مساكن المشتبه فيهم بالتنسيق مع النيابة المختصة تم حجز مبلغ مالي مقدر بــ 10.000 دج من عائدات الترويج.

إن التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة مكنت من تحديد هوية شريكهم الثالث ولا تزال جارية إلى غاية توقيفه وتقديمه أمام العدالة. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا