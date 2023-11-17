غليزان: حجز 42000 قرص مهلوس

في عملية نوعية تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وتحجز41324 كبسولة بريغابالين 300 ملغ.

القضية التي عالجتها الفرقة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية بصدد نقل حمولة ضخمة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية للوطن قصد ترويجها بمدينة غليزان على متن شاحنة ذات مقطورة. وبعد عملية البحث والتحري التي قامت بها الفرقة مكنت من تحديد مكان تواجد هذه الشاحنة، أين تم رصد تردد أطراف الشبكة الإجرامية للمكان المشبوه وتحديد المركبات المستعملة في عملية تفريغ وتوزيع هذه الشحنة، ليتم توقيفهم في حالة تلبس مع ضبط بإحدى المركبات السياحية على 21930 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. وبعد تحويل الشاحنة إلى المصلحة، وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم ضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام قدرت بـ 19050 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

ومواصلة للتحقيق تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الجنوبية للوطن محل إقامة أطراف هذه الشبكة الإجرامية وبإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مقر إقامتهم أين تم ضبط 26 قرصا مهلوسا وتحديد هوية شريكهم في العملية وضبط 318 كبسولة من المؤثرات العقلية بمسكنه. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.