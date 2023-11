Arrestation d’un chauffard en un temps record

La brigade de la sécurité routière de la gendarmerie nationale a réussi d’arrêter un chauffard en un temps record après qu’il a percuté un piéton et pris la fuite, a indiqué ce vendredi la gendarmerie nationale dans un communiqué.

La brigade de la sécurité routière de la gendarmerie nationale de club des pins a réussi à résoudre une affaire d’un accident de la circulation suivi d’une fuite, suite à un accident de la route ayant grièvement blessé un piéton et fuite du présumé, profitant de la nuit et la fluidité de la route, précise la même source.

Après les efforts et l’exploitation des nouvelles techniques, le présumé a été identifié et arrêté en un temps record, indique le communiqué.