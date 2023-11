Gaza victime de nouveaux génocides sionistes

Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants sont tombés en martyr lors d’un raid israélien sur une école à la région d’Al-Fakhoura où des centaines de réfugiés palestiniens ont trouvé refuge ces derniers jours, après que leurs maisons ont été rasées par le bombardement intensif de l’armée sioniste.

Ces derniers jours, la machine de guerre sioniste a intensifié ses opérations militaires qui durent depuis plus de 40 jours dans la Bande de Gaza en riposte à l’opération “déluge d’Al Aqsa” menée, le 7 octobre dernier, par les Brigades Ezzeddine Al-Qassam, bras armé du mouvement Hamas aux territoires occupés.

Selon la chaine Al-Jazeera, 15 personnes sont tombées en martyrs dans un raid ayant ciblé une maison à Khan Younès, au sud de la bande de Gaza.

Trente-deux autres d’une même famille, dont 19 enfants, sont aussi tombées en martyrs ce jour, dans un raid qui a ciblé une maison dans le camp de Jabalia.

Le nombre de victimes des massacres perpétrés par les Israéliens a dépassé les 12 000 personnes, d’après le bureau des médias du gouvernement gazaoui qui a indiqué que « Parmi les victimes figurent plus de 5 000 enfants et 3 300 femmes, alors que 30 000 autres ont été blessés ».

Le nombre de massacres commis est estimé de 1270 massacres causant la mort à 200 médecins, 22 membres de la défense civile et 51 journalistes.