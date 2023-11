Sahara Occidental: L’Algérie et Royaume-Uni s’engagent à parvenir à une solution juste

L'Algérie et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur engagement à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, sur la base du règlement onusien qui prévoit le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, selon le Communiqué commun sanctionnant les travaux de la 2e session du dialogue stratégique entre les deux pays.

Lors de cette session, les deux parties ont réitéré leur "engagement à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, sur la base du règlement onusien qui prévoit le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies".

Elles ont également réaffirmé leur "plein soutien aux efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, ainsi qu'à la MINURSO".

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu des entretiens constructifs avec le ministre d'Etat britannique en charge du Moyen-Orient, de l'Afrique du nord, de l'Asie du sud et des Nations unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, "visant à renforcer la coopération bilatérale actuelle et future".

Les deux ministres ont évoqué les questions régionales et multilatérales d'intérêt commun, échangeant leurs évaluations de la situation dans la région MENA et au Sahel, selon le même communiqué commun.