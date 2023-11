Vers l'exploitation de la mine de feldspath de Tizi-Ouzou

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a révélé samedi un projet d'exploitation de la mine de feldspath de Tizi-Ouzou, destiné à la production locale de ce minéral utilisé dans l’industrie céramique.

Tizi-Ouzou est une "région minière par excellence", et "elle compte une importante mine de feldspath, une matière première exploitée dans la production de céramiques supérieures de qualité internationale", a indiqué Arkab, en marge d'une visite de travail dans la wilaya. Il a souligné la "présence de ce minéral dans nombre de régions du pays, dont la plus importante en terme de capacités, est la mine de Tizi-Ouzou".

"Outre la mine de feldspath de Tizi-Ouzou, qui est la plus importante du pays, l’Algérie compte une mine similaire à Annaba, mais en dépit de cette richesse, nous continuons à importer cette ressource minière de l'étranger", a-t-il relevé, insistant sur "l’importance de l'exploitation de cette mine pour réduire la facture des importations".

Le ministre de l'Energie et des Mines a fait part, au titre des démarches visant l'exploitation de la mine de feldspath de Tizi-Ouzou, de la mise au point d’une feuille de route, par son département ministériel en coordination avec les autorités locales de Tizi-Ouzou, en vue "du lancement de ce projet dans les meilleures conditions".

L'Office national de recherches géologiques et minières (ORGM) a élaboré une étude préliminaire du projet, avant le lancement de la phase pratique, consistant en la visite des sites miniers par une équipe d'experts du ministère, et de l’étude, avec le wali, d’un plan pour assurer la réussite du projet, a-t-il expliqué.

Arkab a, en outre, affirmé la mobilisation de tous les moyens pour assurer "la réussite de ce projet qui générera de la richesse", soit le feldspath, parallèlement à la "création de nombreux postes d’emplois pour les citoyens de Tizi-Ouzou" .