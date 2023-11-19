بلمهدي يسلم شهادات تخرج أئمة ومرشدات بمسجد الكبير بباريس

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي رفقة عميد مسجد باريس الكبير الأستاذ شمس الدين محمد حفيز، مساء أمس السبت، على تسليم الشهادات للأئمة والمرشدات الدينيات الذين تابعوا تكوينهم بمعهد ابن باديس بالمسجد الكبير بباريس.

وأفادت الوزارة، أن هذه الطبعة الأولى تمت الموافقة على تسميتها باسم "دفعة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت" حيث سلمت شهادات التخرج للأئمة والمرشدات الدينيات بمدينة "لِيلْ" شمال الجمهورية الفرنسية، الذين تابعوا تكوينهم بملحقة معهد ابن باديس لمسجد باريس الكبير .

واختتم حفل تخرج الأئمة والمرشدات الدينيات بقراءة جماعية للقرآن الكريم.