La propagande sioniste s'effondre comme un château de carte

La campagne de propagande de l’occupation sioniste est en train de tourner au véritable fiasco. Les mensonges avancés depuis le 7 octobre dernier ont tous été réfutés, soit par leurs alliés soit par les médias hébreux, à l’exemple, cette fois, du journal Ha'aretz.

Une enquête policière a révélé que, contrairement à la version largement partagée par l’entité sioniste et « le monde libre » au sujet de 367 participants à un festival, supposément tués les membres du Hamas, ces derniers n’était selon toute vraisemblance pas au courant de la tenue de cet évènement. Ils n’en ont pris connaissance qu’une fois que les combattants l’ont survolé et informé ceux au sol, pour qu’ils s’y rendent et prennent certains festivaliers en otage.

Le journal a déclaré, citant une source de haut rang de la police d’occupation, "Nous estimons que le festival a réuni quelque 4400 jeunes, dont la plupart ont réussi à fuir immédiatement après avoir entendu des tirs de roquettes de Gaza".

Selon l’enquête de la police, un hélicoptère dépêché sur les lieux, après que certains participants aient contacté les services de sécurité, a ouvert le feu indistinctement sur les combattants et les festivaliers.

L’enquête a révélé que toutes les personnes tuées sur place ont été brulés. Comment les combattants du Hamas et leurs victimes supposées ont-ils pu mourir brulés en même temps ?

Les éléments de la propagande de l’occupation relayés par les médias occidentaux, pour justifier le génocide commis à Gaza, sont ainsi en train de s’effondrer les uns après les autres.