فوز ثمين لـ"الخضر"

حقق المنتخب الوطني فوزا صعبا وثمينا يجعلهم يحتلون المرتبة الأولى بعد جولتين في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 .

استهل أشبال جمال بلماضي المباراة بطريقة جيدة بسيطرتهم على الكرة خلال العشر دقائق الأولى، غير أنهم انهاروا بعدها بخروج ماندي وسليماني بسبب الإصابة في ظرف 5 دقائق.

وفور ذلك خرج أصحاب الأرض من منطقتهم وهددوا مرمى الحارس ماندريا في عدة مناسبات، هذا الأخير أنقذ المنتخب من أهداف محققة في ثلاث مناسبات على الأقل.

ولم يستطع رفاق محرز من استرجاع توازنهم طيلة ما تبقى من المرحلة الأولى، عدا اللقطة الأخيرة التي اصطدمت فيها تسديدة غويري بالقائم.

وظهرا جليا خلال هذا الشوط غياب شبه كلي لوسط لميدان، فلم يستطع الثلاثي فيغولي، بن طالب، شايبي السيطرة على الكرة.

كما أن الجهة لليمنى لـ"الخضر" كانت رواقا مفتوحا فكل هجمات الموزمبيق كانت من جهة يوسف عطال.

في الشوط الثاني دخل "الخضر" بعزيمة أكبر فسيطروا على مجريات اللقاء وكانوا أخطر خطورة في المقابل انهار الخصم بدنيا.

وجاء الخلاص على يد فيصل شايبي الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 67 بعد عمل جيد من عمورة، ليعمق البديل رامز زروقي الفارق في الدقيقة 79 .

وبهذا يحتل "الخضر" المرتبة الأولى في مجموعتهم.

مجريات اللقاء:

* نهاية المباراة.

* د79: رامز زروقي يضيف الهدف الثاني.

*د73: أوناس مكان فيغولي وزروقي مكان بن طالب.

*د67: فارس شايبي يفتتح باب التسجيل لصالح المنتخب الوطني.

* بداية شوط ثاني لصالح "الخضر".

* بوداوي يأخذ مكان أمين غويري.

* بداية الشوط الثاني

*نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، بفضل الحارس ماندريا.

*د44: بعد عمل جماعي جميل تسديدة غويري تصطدم بالقائم بعد أن لمسها الحارس.

*الجهة اليمنى لدفاع "الخضر" رواق مفتوح للخصم، عطال هجومي كثيرا ولا يتلقى المساعدة من محرز وفيغولي دفاعيا، وتوغاي لم يدخل بعد في اللقاء لتغطية جهة عطال.

*د38: توغل جميل من عمورة غير أن التمريرة الأخيرة بالقرب من المرمى لم تكن موفقة.

*د33: ماندريا يصد تسديدة قوية، رجل المباراة لحد الآن.

*د31: ماندريا مرة أخرى يصد كرة وجها لوجه.

* 30 دقيقة أولى صعبة لـ"الخضر"، الذين فقدوا خدمات ماندي وسليماني بسبب الإصابة، ماندي أنقذ الموقف بتصديه لفرصتين خطيرتين، في حين سليماني قبل خروجه ضيع فرصة سهلة.

*د22: ماندريا مرة أخرى ينقذ هدفا محققا.

*د20: ماندريا ينقذ مرماه بعد تسديدة قوية

*د16: اسلام سليماني يصاب هو أيضا ويترك مكانه لمحمد الأمين عمورة.

* د14: اسلام سليماني عوض أن يرفع الكرة فوق رأس حارس المرمى الذي كان خارج منطقة 18 يمرر بطريقة غريبة.

* د13: عيسى ماندي يصاب ويترك مكانه لأمين توغاي.

* د9: أصحاب كادوا يفتتحون بابا التسحيل، بن سبعيني أخرج الكرة من خط المرمى.

* د7: تسديدة من سفيان فيغولي لكنها بعيدة.

* "الخضر" يضغطون في منطقة الخصم.

* بعد 5 دقائق لعب عناصر المنتخب الوطني يسيطرون على الكرة.

* بداية اللقاء

* درجة الحرارة في العاصمة مابوتو 29 درجة ونسبة الرطوبة 60 بالمائة.

التشكيلة الأساسية:

ماندريا، عطال، آيت نوري، ماندي، بن سبعيني، فيغولي، بن طالب، شايبي، محرز، غويري، سليماني.