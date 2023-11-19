أكثر من 500 لاجئ من الروهينغا يصلون إلى إندونيسيا

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن ثلاثة قوارب محملة بأكثر من 500 لاجئ من الروهينجا وصلت إلى أقصى غرب إندونيسيا اليوم الأحد، في واحدة من أكبر عمليات الوصول منذ شنت ميانمار حملة عسكرية على الأقلية في عام 2017.

ويتعرض الروهينغا المسلمون للاضطهاد الشديد في ميانمار، ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، غالبًا في قوارب واهية، لمحاولة الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وقال فيصل الرحمن المسؤول في مجال حماية اللاجئين التابعين للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إن قاربا وصل إلى منطقة بيروين في مقاطعة آتشيه وعلى متنه 256 شخصا، بينما وصل ما لا يقل عن 239 آخرين إلى منطقة بيدي في آتشيه، كما وصل قارب أصغر يحمل 36 شخصا إلى شرق آتشيه.

وقال الرحمن يوم الأحد "لقد تم العثور عليهم في عدة أماكن".

وأضاف أن من بين 256 شخصا كانوا على متن قارب بيريوين، هناك 110 نساء و60 طفلا.

وكان هذا هو نفس القارب الذي دفعه السكان المحليون إلى البحر يوم الخميس، مما تركه عالقًا قبالة الساحل لعدة أيام، وفقًا لرحمن.

وأضاف "لقد تأكد ذلك… لأن مسؤولي الأمن تعرفوا على العديد من الأشخاص أثناء الهبوط".

ويعني وصول الوافدين الجدد أن أكثر من 800 لاجئ قد وصلوا إلى مقاطعة آتشيه هذا الأسبوع وحده، بعد وصول 196 يوم الثلاثاء و147 يوم الأربعاء، وفقاً لمسؤولين محليين.

وقالت وكالة فرانس برس أن قارب الروهينغا يرسو على الشاطئ في بيروين بعد نزول اللاجئين، وكان اللاجئون محتجزين في ملجأ مؤقت في انتظار قرار من السلطات بشأن مصيرهم، وكان معظمهم بصحة جيدة.

وقال السكرتير الإقليمي لبيروين، إبراهيم أحمد، للصحافيين، إن القرار ستتخذه "مؤسسات أخرى".

وفي بيدي، أكد مارفيان، المتحدث باسم مجتمع الصيد المحلي الذي يستخدم مثل العديد من الإندونيسيين اسمًا واحدًا، لوكالة فرانس برس أن قاربًا يحمل حوالي 250 لاجئًا وصل ليلاً.

ويُعتقد أن أكثر من 2000 من الروهينغا حاولوا القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا في عام 2022، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقدرت المفوضية أن ما يقرب من 200 من الروهينغا لقوا حتفهم أو فقدوا العام الماضي أثناء محاولتهم عبور البحر بشكل خطير.