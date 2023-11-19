ميلة: توقيف 18 شخصا قفي قضايا إجرامية مختلفة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفرجيوة بولاية ميلة، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 15 نوفمبر الجاري من توقيف 18 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 22 و 39 سنة متورطين في قضايا إجرامية مختلفة، تمثلت في الحيازة ونقل المخدرات لغرض البيع الحيازة على المخدرات الصلبة (مسحوق الكوكايين) حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، الحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، كما تمكنت ذات الفرقة من استرجاع مصوغات محل سرقة تمثلت في سوارين سلسلة مع القلادة و قرطي أذنين.

وتمكنت عناصر الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة لشرطة القضائية أثناء معالجتها لهذه القضايا من ضبط و حجز أكثر من 08 صفائح من المخدرات قدر وزنها بـ 801.7 غ من الكيف المعالج بالإضافة إلى حجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين قدر وزنها بـ: 0.29 غ، حجز مؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، قاروررة من السوائل المهلوسة، 08 أسلحة بيضاء محظورة حيازة بضاعة متأتية عن طريق التهريب وعرض بضاعة مجهولة المصدر لا تحمل أي وسم تشكل تهديد لصحة المواطن، تقليد علامة وطنية مسجلة (شمة)، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر 145 مليون سنتيم، المشتبه فيهم اتخذت ضدهم كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة.