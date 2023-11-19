البليدة: حجز 45 كلغ من الكيف

استطاع أفراد الجيش الشعبي الوطني، وعناصر الفرقة المتنقلة بالمديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، في عمل منسق حجز 45 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج، و القبض على 03 من المتهمين بالترويج و تهريب المخدرات .

العملية النوعية الجديدة، جاءت تبعا للنشاط الميداني للمحققين، و خلال عملية تفتيش في حاجز أمني، انتهى بالعثور على الممنوعات، مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية، ليتم على إثرها القبض على المشتبه فيهم، وإحالتهم على العدالة، لاتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة .

وتأتي هذه العملية، بعد أولى حققتها الفرقة المتنقلة بالتنسيق أيضا مع أفراد الجيش الشهر الماضي، تم خلالها حجز أكثر من 220 كيلوغرام من مادة الكيف، كان أصحابها بصدد طرحها وتسويقها بالمنطقة الوسطى من البلاد .