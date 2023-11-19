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مجتمع

العثور على الصياد المفقود غريقا بالشلف

19 نوفمبر 2023 ()
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تمكنت فرق الغطس للحماية المدنية بالشلف ومشاركة بعض المتطوعين من غواصين هاوين تحت قيادة فرق الحماية المدنية من العثور على الصياد المفقود منذ ليلة الجمعة بمنطقة حجرة ناجي ببلدية المرسى ،

بعدما تم استئناف صباح هذا اليوم عمليات البحث عنه، و العثور عليه غريقا في اعماق البحر في حدود الساعة 11سا30د و انتشاله، بعدما تم تسخير و تعزيز جهود فرق الغطس للحماية المدنية لولاية الشلف مدعمة بنظيراتها من ولاية عين الدفلى و تيبازة ، و مشاركة بعض الغطاسين من الهواة لتوسيع وتقسيم منطقة البحث عنه.

وقد تم التأكد من ملامح الغريق و اتضح انه الصياد الذي كان مفقودا منذ ليلية الجمعة. الضحية ينحدر من حي الردار ببلدية الشلف

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