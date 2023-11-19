العثور على الصياد المفقود غريقا بالشلف

تمكنت فرق الغطس للحماية المدنية بالشلف ومشاركة بعض المتطوعين من غواصين هاوين تحت قيادة فرق الحماية المدنية من العثور على الصياد المفقود منذ ليلة الجمعة بمنطقة حجرة ناجي ببلدية المرسى ،

بعدما تم استئناف صباح هذا اليوم عمليات البحث عنه، و العثور عليه غريقا في اعماق البحر في حدود الساعة 11سا30د و انتشاله، بعدما تم تسخير و تعزيز جهود فرق الغطس للحماية المدنية لولاية الشلف مدعمة بنظيراتها من ولاية عين الدفلى و تيبازة ، و مشاركة بعض الغطاسين من الهواة لتوسيع وتقسيم منطقة البحث عنه.

وقد تم التأكد من ملامح الغريق و اتضح انه الصياد الذي كان مفقودا منذ ليلية الجمعة. الضحية ينحدر من حي الردار ببلدية الشلف