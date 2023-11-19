كشفت وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الأحد، عن إصابة 3 مدنيين صحراويين في هجوم صاروخي مغربي طال منطقة زكولة المحرّرة، الجمعة.

نقلت الوكالة تصريحا لمسؤول العمليات في المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام (سماكو)، غيثي النح، أكد فيه أنّ المخزن سعى من خلال استهدافه عمدا للمدنيين بالطائرات المسيرة إلى توسيع دائرة الصراع إلى مناطق أخرى، لافتاً إلى أنّ "هذه الهجمات ضد المدنيين العزل، مخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأوضح غيثي النح أنّ استعمال المغرب للطائرات المسيرة تسبّب في قتل وجرح عشرات المدنيين العزل ونزوح جماعي للسكان الأصليين من المناطق المستهدفة، مشيراً إلى أنّ نظام المخزن "وسّع دائرة الحرب لتشمل المدنيين، وأهدر بذلك مبادئ التمييز والتناسب والغاية والأغراض من الهجمات، مع عدم مراعاة ضوابطها".

وقارب المسؤول ذاته، بين ما يقوم به المخزن وما يحدث في الشرق الأوسط، قائلاً إنّ "المغرب نقل نوعاً من الاستنساخ من الشرق الأوسط، وعمد إلى توسيع دائرة الصراع إلى دول شمال إفريقيا، وعلى أبواب أوروبا نفسها".