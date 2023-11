Victoire précieuse pour les "verts"

La sélection nationale de football a réalisé une victoire précieuse mais difficile face au Mozambique, occupant ainsi la première place du classement après deux journées dans le groupe 6 des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

Les poulains de Belmadi ont été les premiers à prendre l’initiative et maitrisé le ballon durant les premières dix minutes du match, avant que leur performance ne diminue après la blessure de Mandi et de Slimani qui ont été obligés de quitter la pelouse. Ce qui a permis à l’équipe adverse de menaceق les filets du gardien Anthony Mandrea à maintes reprises.

Les coéquipiers de Ryad Mahrez n’ont depuis pas pu maitriser le jeu, à l’exception de la dernière séquence où Amine Gouiri avait failli secouer les filets du Mozambique.

Le milieu de terrain des verts était totalement ou presque absent durant la première mi-temps, puisque ni Fegouli ni Bentaleb ni Chaibi n’ont pu maitriser le ballon.

De même pour la défense, puisque le couloir droit où Youcef Attal était déployé, était totalement ouvert aux attaques du Mozambique.

En deuxième mi-temps, les verts ont repris le jeu avec une plus importante détermination, puisqu’ils ont pu maitriser le ballon et étaient plus dangereux que l’adversaire.

Amoura a pu ouvrir le score à la 67ème minute de la rencontre, avant que Ramez Zerrouki n’ajoute le deuxème et dernier but du match à la 79ème minute et assurer la victoire des verts.