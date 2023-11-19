ارتفاع عدد وفيات احتراق شاحنة وهران

ارتفع عدد وفيات حادث احتراق شاحنة بوهران، اليوم الأحد، إلى تسع بعد وفاة الجريح الرابع الذي تعرض لحروق بليغة.

وكان مستشفى الحروق الكبرى "فتحي مصطفى وهراني" بعاصمة الغرب الجزائري، استقبل الاثنين 13 نوفمبر، أربعة أشخاص أصيبوا بحروق بليغة، فيما توفي خمسة آخرون متفحمين بمكان الحادث.

وتوفي شخصان في اليوم نفسه عند إيصالهما إلى المستشفى، فيما لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة الجمعة.

وحسب مانقلته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان جميلة بن طالب المتحدثة باسم المستشفى المذكور، أنّ الضحايا الأربعة توفوا متأثرين بحروق من الدرجة الثالثة، بعد مكوث اثنين منهم في العناية المركزة لعدة أيام.

وكان حادث حريق الشاحنة من الحجم الصغير، وقع الاثنين المنصرم على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي البرية ووادي تليلات، علماً أنّ الشاحنة كانت تقلّ مجموعة من العمال.

وفتحت فرقة الدرك الوطني بوادي تليلات تحقيقاً ابتدائياً لتحديد ظروف وملابسات القضية، وتقديم المسؤولين عنها إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات.