La séance de vote de trois textes de loi reportée à lundi

L'Assemblée populaire nationale (APN) a décidé de reporter à lundi, sa séance plénière prévue dimanche et consacrée au vote de trois textes de loi, indique un communiqué de la Chambre basse du parlement.

Il s'agit du projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique, du projet de loi sur l'activité audiovisuelle, outre l'adoption de la disposition, objet de désaccord, dans le texte de loi relatif aux forêts et au patrimoine forestier, ajoute la même source.

La séance débutera lundi à 09h00, conclut le communiqué.