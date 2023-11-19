حجز اكثر من ثلاثة قناطير من الكيف بالنعامة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من حجز كمية من المخدرات قدرت ب 3قناطير و64كيلوغراما من الكيف المعالج وتوقيف عشرة أشخاص متورطين في القضية تتراوح أعمارهم ما بين30و50سنة.

كما تم خلال العملية حجز مليار و135مليون سنتيم ومائة دولار أمريكي وكمية من المجوهرات من المعدن الأصفر وست سيارات من مختلف العلامات ودراجة نارية ومجموعة من الهواتف النقالة.

وبموجب إجراء قضائي عن جنايةاستيراد ونقل وشحن وتخزين والإتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بواسطةوسيلة نقل مع المشاركة فضلا عن تهريب بضاعة أجنبية محظورة على درجة من الخطورة تهدد الأمن العمومي.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق أحيل المتورطون على الجهات القضائية المختصة إقليميا.



