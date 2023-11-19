زيادة أجور مستخدمي قطاع الصحة بنسبة 45 بالمائة

استمعت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد، إلى عرض وزير الصحة في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وقال عبد الحق سايحي أن قطاع الصحة استفاد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من اعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج ستوظف في إطار النظرة الاستراتيجية لسياسة الأهداف.

وكشف الوزير عن تخصيص مبلغ 238 مليار دج للوقاية 17 مليار دج للتكوين 551 مليار دج للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية.

وتم تدعيم الصيدلية المركزية بــ 145 مليار دج وتخصيص 19 مليار دج لمعهد باستور وتخصيص 36 مليار دج لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح.

كما تم تخصيص 45 مليار دج لترقية الخدمات الصحية وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتكفل بالمناطق النائية والتي لا تملك تغطية صحية وكذا إنجاز مرافق صحية.

وفي الاخير، التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بنسبة 45 بالمائة في أجور المستخدمين.