حيداوي يدعو الشباب للإلتفات إلى الإقتصاد الدائري

دعا رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، يوم الأحد من سطيف الشباب للإلتفات إلى موضوع الإقتصاد الدائري الذي يعد أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة.

و أفاد خلال الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه على انطلاق فعاليات "منتدى الشباب لدعم الاقتصاد الدائري" المنظم بقاعة الدوم التابعة للمركز التجاري "بارك مول" بعاصمة الولاية تحت شعار "إقتصاد سائد لمستقبل واعد" أن "مقتضيات العصر الراهن تستدعي أن يكون لدينا وعي ومسؤولية جماعية تقتضي منا كطبقة شباب أن نلتفت لهذا الموضوع ".

و أضاف "يتفق الكل بأن موضوع الاقتصاد الدائري جديد رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال و ذلك في ظل عالم أصبح يستهلك كثيرا و ينتج الكثير من النفايات التي لها انعكاس كبير على كوكبنا (التغيرات المناخية) حيث أصبح لزاما علينا رؤية هذا الموضوع من زاوية براغماتية حيث نستثمر فيه و نوفر مناصب شغل".

و أكد على "ضرورة التحلي بالمسؤولية الجماعية و نشر ثقافة الحفاظ على البيئة و تعزيزها في المجتمع باعتبارنا جزء منه"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد من بين الأنشطة التي انبثقت عن المحاور الكبرى لإستراتيجية المجلس الأعلى للشباب".